Inter e Palmeiras se enfrentam hoje (16), às 18h30 (de Brasília)

O principal reforço para esta rodada é o camisa 10 e capitão da equipe, Alan Patrick, que cumpriu suspensão na derrota para o Fluminense. Johnny segue como desfalque por conta de uma gastroenterite. Por isso, Mano mantém a dúvida para uma vaga no meio-campo. No ataque, Enner Valencia fará sua estreia no Beira-Rio, com a camisa do Inter.