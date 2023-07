Jovem de 18 anos é perseguido e executado com tiro na cabeça no bairro Cidade do Povo

O jovem Marcus Vinicius Borges de Lima, de 18 anos, foi executado com um tiro na cabeça na noite deste sábado, 15, na esquina da rua Antônio Carlos M. de Melo com a rua Terezinha Braz da Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Marcus estava caminhando, quando foi abordado por criminosos, que em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção da vítima, que ainda chegou a correr, mas foi perseguido, alcançado e ferido com um tiro na cabeça.

Moradores da região após escutarem os disparos da arma de fogo, saíram de suas residências para averiguar o que havia acontecido e encontraram o jovem sangrando.

A ambulância do suporte avançado do SAMU, foi acionada, e ao chegarem ao local, a médica só pode atestar a morte de Marcus Vinicius.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito criminal, em seguida os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de encontrar os autores do crime, mas não obtiveram êxito durante a ação.

O corpo do jovem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado a guerra entre organizações criminosas.

O caso segue sob investigações dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).