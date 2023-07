São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Globo e o Premiere transmitem a partida. O ge acompanha os lances em Tempo Real, com vídeos exclusivos (clique aqui para seguir todos os lances).

O São Paulo vive seu melhor momento na temporada. O time não é derrotado há cinco jogos (com quatro vitórias e um empate) e, nesse período, ainda eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil com duas vitórias sobre o rival. No Brasileiro, busca recuperação e a possibilidade de entrar – ou ao menos ficar mais próximo – do G-4.

O Tricolor iniciou a rodada com 22 pontos, na oitava posição, mas a dois pontos do Fluminense, que começou em quarto.



O Santos quer afastar a má fase na temporada. A vitória sobre o Goiás, no último domingo, encerrou uma série de 12 jogos sem vitória no ano. Agora, o Peixe tenta emplacar a segunda vitória consecutiva para tentar se aproximar da metade de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.



Além disso, o time comandado por Paulo Turra quer a primeira vitória em clássicos em 2023. Até o momento foram dois empates e três derrotas.

Transmissão

Na TV: Globo e Premiere.

Tempo Real: o ge acompanha a partida, com vídeos e cobertura completa a partir das 15h (clique aqui para seguir todos os lances).

Escalações prováveis

São Paulo – técnico: Dorival Júnior

O técnico Dorival Júnior, pra variar, terá novos desfalques para escalar o São Paulo neste domingo. O volante Gabriel Neves fraturou a costela no jogo contra o Palmeiras, quinta, e não deve atuar. Pablo Maia, que ficou fora do duelo do meio de semana para acompanhar o enterro do pai, não treinou desde então e deve continuar fora do time.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.



Desfalques: Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Beraldo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Alan Franco (dores na perna direita), Gabriel Neves (fratura na costela), Pablo Maia (liberado), Nathan (liberado).

Pendurados: Alan Franco, Caio Paulista, Calleri, David, Luciano, Marcos Paulo, Patryck, Rafinha, Raí Ramos, Rodriguinho e Wellington Rato.

Santos – técnico: Felipe Endres (auxiliar)

O técnico Paulo Turra, expulso na partida contra o Goiás, não poderá comandar o Santos no clássico. Com isso, o auxiliar Felipe Endres deve ser quem estará no banco de reservas. Além do treinador, a equipe tem três atletas suspensos: o goleiro Vladimir, o volante Rodrigo Fernández e o meia Luan Dias.

Em contrapartida, o Santos deverá ter a reestreia do lateral-esquerdo Dodô. Anunciado nesta semana como reforço para a sequência da temporada, o jogador já está regularizado e treinou como titular.

Provável escalação: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo.

Desfalques: Paulo Turra (suspenso), Vladimir (suspenso), Rodrigo Fernández (suspenso), Luan Dias (suspenso), Felipe Jonatan (lesão no joelho esquerdo) e Alison (lesão no joelho esquerdo).

Pendurados: Gabriel Inocêncio, Nathan, Dodi e Deivid Washington.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

