Idoso de 67 anos morre afogado em açude na Transacreana

O idoso Roberto da Costa Pereira, de 67 anos, na última sexta-feira, (30), foi passar o final de semana na colônia de sua cunhada, que fica localizada na estrada AC-90, no KM 30, conhecida como transacreana com sua esposa e outros familiares.

No sábado, pela parte da manhã, a família decidiu pescar em um açude próximo à casa. Já era quase na hora do almoço quando a esposa de Roberto o chamou para almoçar, a vítima respondeu que já iria mais porque queria desenroscar a linha que estava enganchada no meio do açude.

Roberto sofria de muitas câimbras e a família começou a almoçar, quando escutaram os gritos do idoso pedindo socorro. Eles ainda correram para tentar ajudá-lo mais ao chegarem perto, o homem afundou nas águas.

Uma guarnição do Corpo de bombeiros esteve no local para resgatar o corpo de Roberto do açude. O Instituto Médico Legal encaminhou o corpo para Rio Branco.