Governo do Acre publica resultado preliminar dos pedidos de isenção do concurso do Iapen

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC), publicou na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 5, o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição conforme edital n.º 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho.

O resultado da análise do requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição pode ser consultado no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br, na “Situação da Inscrição e Correção Cadastral”.

Sobre os recursos, o candidato cujo requerimento de isenção de pagamento do valor de inscrição for indeferido, poderá interpor recurso no período das 8h do dia 6 de julho até as 15h do dia 7 de julho, por meio de link disponibilizado na “Área do Participante”.

O resultado da análise dos recursos contra o indeferimento dos pedidos de isenção do valor de inscrição será divulgado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais”, na data prevista de 14 de julho.

Caso o candidato tenha seu pedido de isenção do pagamento do valor de inscrição indeferido, assim como eventual recurso apresentado indeferido, e mantiver interesse em participar do certame deverá efetuar sua inscrição, observando os procedimentos e valores para candidatos pagantes previstos no item 5, do edital n.º 001 Sead/Iapen.

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público do Iapen por meio do edital n.º 001 Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023, com seus anexos e demais editais publicados no endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h, ou também por meio do e-mail [email protected].