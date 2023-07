Fluminense se impõe, vence o Inter e assume 3ª colocação

Após uma semana conturbada fora de campo, com a notícia que Fernando Diniz também irá comandar a seleção brasileira, o Fluminense deu a resposta em campo e venceu o Inter por 2 a 0 neste domingo, no Maracanã. O placar foi construído no primeiro tempo, com gols de Cano e Martinelli.

O Inter, que teve a estreia do equatoriano Enner Valencia, sua grande contratação na janela de transferência, perdeu uma invencibilidade de 10 jogos na temporada, com a derrota no Maracanã.

Panorama



Com a vitória, o Fluminense chegou a 24 pontos e saltou para a quarta colocação no Campeonato Brasileiro.

+ Confira a classificação do Brasileirão

O Inter, por sua vez, segue com 21 pontos e caiu para a nona colocação.



Vitória construída no 1º tempo



O Fluminense dominou a primeira etapa e foi para o intervalo, em vantagem, merecidamente. Desde o início o time de Fernando Diniz tomou a iniciativa e buscou o ataque. Encontrou no início do jogo, no entanto, certa dificuldade para superar a boa marcação do Inter. Aos 24 minutos, Cano abriu o placar. Após cruzamento na área, a zaga colorada afastou mal, Samuel Xavier pegou de primeira, e a bola sobrou para o argentino marcar. Mesmo com a vantagem o Tricolor seguiu pressionando e ampliou após Marcelo colocar a bola na cabeça de Martinelli, em cobrança de escanteio. Durante toda a primeira etapa, o Inter até tentou, não se limitou a defender, mas não conseguiu criar sequer uma chance clara de gol.

Inter quase diminui de bicicleta

A etapa final foi mais equilibrada, com chances para os dois lados, mas o placar seguiu o mesmo. A melhor chance, no entanto, foi do Colorado, com uma linda bicicleta de Alemão, que carimbou a trave. Seria um golaço.

Vaias e aplausos para Diniz



A torcida tricolor teve reações distintas em relação a Fernando Diniz, no Maracanã. Por conta de o treinador ter sido confirmado, nesta semana, como técnico da seleção brasileira e pelo fato de que ele irá se dividir entre CBF e Fluminense, parte dos torcedores vaiaram Diniz antes de a bola rolar. No entanto, no fim da partida, após a boa vitória sobre o Inter, o técnico foi aplaudido.

Valencia: estreia discreta



Maior contratação do Inter nesta janela, Enner Valencia teve uma estreia discreta. O equatoriano jogou apenas o primeiro tempo e pouco apareceu no Maracanã. Ele atuou pelo lado direito do ataque e teve uma atuação apagada.







Fonte: ge