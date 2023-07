Bragantino e São Paulo ficam no 0 a 0 em Bragança Paulista

Bragantino e São Paulo ficaram no empate por 0 a 0 na tarde deste domingo, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perderam a chance de terminar o fim de semana no G-4 da competição. O Massa Bruta, mais interessado, dominou o jogo, criou boas chances, mas não furou a defesa rival. Com time inteiro reserva, de olho na Copa do Brasil, o Tricolor soube se segurar, viu o garoto Matheus Belém se destacar e promoveu a reestreia de Alexandre Pato – bom saldo às vésperas do jogo decisivo contra o Palmeiras, na quinta-feira.

Como fica?

O empate leva o Bragantino aos 24 pontos, em sexto lugar, mas com a mesma pontuação de Fluminense e Palmeiras, que levam vantagem nos critérios de desempate. O São Paulo fica logo atrás, em sétimo, com 22.

Enfim, a reestreia!

Cerca de 40 dias depois de ter sido anunciado, Alexandre Pato, enfim, entrou em campo pelo São Paulo. Foram apenas dois passes completos, mas com o gostinho de quem passou longo tempo parado e se recuperando de lesão. Depois do jogo, ele deu entrevista e também comemorou a atuação do garoto Matheus Belém, eleito Craque do Jogo pela transmissão da TV Globo.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi disputado em ritmo lento, mas com domínio do Bragantino – natural por jogar em casa e pela escalação alternativa do São Paulo. Embora não tenha ficado só na defesa, o Tricolor foi aos poucos sendo levado para trás pelo rival, que buscou jogadas pelos lados com Vitinho e Sorriso, com Sasha também livre para flutuar pelo ataque. Foi assim que o Massa Bruta criou as melhores chances, já na reta final, num chute de Sorriso que o garoto Matheus Belém afastou e em uma finalização de Eric Ramires da entrada da área que assustou o goleiro Jandrei. O São Paulo só assustou em um chute de Juan que Cleiton defendeu.

Segundo tempo

O Bragantino ensaiou uma pressão inicial com muitas finalizações, incluindo um chute perigoso de Matheus Fernandes de fora da área e uma cobrança de falta de Juninho Capixaba bem defendida por Jandrei. Aos poucos, porém, o ritmo voltou a diminuir, mas o técnico Pedro Caixinha tentou renovar o ataque com as entradas de Bruninho e Thiago Borbas. Dorival Júnior respondeu com três mudanças, tentando recuperar o meio-campo com Wellington Rato, Nestor e Rodriguinho. O Tricolor equilibrou o jogo, mas pouco criou. Nem mesmo após a entrada de Alexandre Pato, aos 35 minutos. No fim, o empate pareceu ficar de bom tamanho.

Próximos jogos

O São Paulo tem decisão pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Palmeiras às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final – o Tricolor venceu a ida por 1 a 0. O Bragantino, com semana livre, só joga no próximo sábado contra o líder Botafogo, às 21h, no Nilton Santos, pela 15ª rodada do Brasileirão.

