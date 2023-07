Pioneira no funk, cantora MC Katia terá que amputar parte do pé: ‘Quero pedir força’

A cantora MC Katia, uma das pioneiras do funk, terá que amputar parte do pé devido aos problemas de saúde que vem enfrentando nos últimos meses. Neste sábado, 8, a artista fez um desabafo em suas redes sociais. “Sigo me recuperando da cirurgia do mioma, mas ainda tenho uma luta, pois ainda estou com problemas na perna de circulação! Peço mais oração para dar tudo certo! Mas seja a vontade de Deus”, escreveu. Já na manhã deste domingo, 9, a funkeira gravou um vídeo pedindo aos seguidores para que continuem torcendo por ela. “Estou vendo tudo o que vocês estão postando, escrevendo, tudo eu leio. Quero pedir para vocês força, não desistam. Tem muitos vídeos das pessoas escutando as minhas músicas e chorando. Eu entendo o amor de vocês por mim, eu também amo vocês, mas eu preciso de muita força, não desanimem, tá bom? Porque vocês me dão muita força, vocês não tem noção”, declarou.

No último dia 29 de junho, a equipe de Katia informou em nota que o estado de saúde da cantora é delicado e isso preocupou os fãs. “Infelizmente por conta da gravidade do quadro clínico será necessário a amputação de um membro da perna. Mais do que nunca, a MC Kátia precisa da nossa corrente de solidariedade. Seguimos acompanhando tudo de perto para que ela tenha o melhor atendimento possível”, informou em um post no Instagram. Ao Extra, a artista de 47 anos falou que vai perder “metade do pé, que está necrosado”. Conforme relatado por Katia, os dedos dela estão pretos e isso é uma consequência do mioma e do cigarro. Ela também contou que corre o risco de perder parte da perna, tudo vai depender da evolução do seu quadro clínico. A cantora descobriu um tumor benigno no útero há um ano e isso teria comprometido seus rins e a impedido de andar. Ela também sofre de trombose e tem usado as redes sociais para pedir ajuda financeira aos seguidores para arcar com medicamentos e outras despesas.

Fonte: Jovem Pan News