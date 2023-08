Engarrafamento de veículos é registrado no início da noite gospel da Expoacre 2023

O início da 3° noite da Expoacre realizada no Parque de Exposições Wildy Viana nesta segunda-feira, 31, começa com um trânsito bastante congestionado desde a Via Chico Mendes em direção a AC-40 que dá acesso à feira agropecuária.

Na noite de hoje, ocorre no palco principal a apresentação gospel, com o cantor Lukas Augustinho. Conhecido como a voz da nova geração de adoradores, o artista possui mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Para a atração evangélica, a organização prevê um público estimado em mais de 10 mil pessoas.