Na Expoacre, Iteracre entrega títulos definitivos para população da Zona Rural

A realização da Expoacre no Parque de Exposições de Rio Branco é garantia de fortes emoções para a população. No final da tarde desta segunda-feira, 31, o governo do Acre, por meio do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), iniciou a entrega de mais de 3.500 títulos definitivos às pessoas em situação de vulnerabilidade social da Zona Rural a partir do Programa de regularização fundiária Minha Terra de Papel Passado. A maior feira de agronegócios e entretenimentos do Acre é promovida pelo Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

De acordo com a presidente do Iteracre, Grabriela Câmara, a regularização fundiária assegura benefícios sociais e o desenvolvimento econômico e sustentável. “Hoje demos um pontapé inicial no retorno da regularização fundiária da Zona Rural”, comemorou a gestora.

O titular da Secretaria de Governo (Segov) e coordenador da Expoacre, Alysson Bestene, ressaltou que este é um momento importante no qual o governador Gladson Cameli tem determinado uma política ativa, principalmente na geração de emprego e renda. Segundo ele, a ação traz dignidade às famílias que estão recebendo o título definitivo.

“Agora poderão melhorar a sua área. Conversava com um produtor e ele me dizia que já tem na sua área, agora regularizada definitivamente, o plantio de café. Isso demonstra que é uma feira de oportunidades, uma feira de negócios e uma feira que no setor agrícola tem crescido bastante, principalmente, nas culturas dos grãos. Aqui é um exemplo disso. Agora mesmo entregamos um título da propriedade rural definitivamente para este produtor que planta café”, enfatizou Bestene.

O evento na Expoacre também garantiu os títulos para instituições religiosas. “Nós somos da igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Missionário. É uma honra e um sonho realizado estar recebendo esse título hoje. Quando veio o programa Igreja Legal, que entrou em contato conosco, demos entrada na documentação para termos o nosso lote. A palavra hoje é gratidão”, afirmou a pastora Márcia Salazar.