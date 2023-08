Educação realiza pré-matrículas da EJA e do Pré-Enem Legal durante a Expoacre

O sucesso da 48ª edição da Expoacre fez com que a Divisão de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) abrisse as pré-matrículas para essa modalidade de ensino. Com isso, os interessados podem procurar o estande da SEE no espaço institucional da feira.

Segundo o coordenador da EJA na pasta, Jessé Dantas, o interessado realiza a pré-matrícula na Expoacre e, posteriormente, confirma a matrícula na escola mais próxima de sua casa.

Podem se matricular na modalidade EJA de ensino alunos a partir de 15 anos para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e a partir de 18 anos completos para o ensino médio. “Quem parou nos estudos pode retornar a estudar através da Educação de Jovens e Adultos”, explica Dantas.

Outra boa notícia é que as inscrições para a EJA foram prorrogadas até o dia 28 de agosto. Informações sobre a duração da modalidade, metodologia utilizada e escolas que ofertam esse tipo de ensino também podem ser obtidas no estande da secretaria.

Além das pré-matrículas da EJA, no espaço da SEE também estão sendo realizadas as inscrições para o Pré-Enem Legal, programa do governo do Estado que ajuda estudantes e a comunidade em geral a se preparar para a prova, realizada no fim do ano.

Entre os que se inscreveram no estande da SEE para o Pré-Enem, está Jairo Almeida, que trabalha como segurança e está concluindo o ensino médio este ano. Ele pensa em atuar na área de segurança pública. “Estou aguardando somente o dia da prova”, disse.