Em noite de show evangélico, trânsito para a Expoacre segue congestionado

FOTO: JARDY LOPES

A Expoacre 2023 chegou a sua terceira noite, nesta segunda-feira, 31. No fim da tarde, os acessos para o Parque de Exposição Wildy Viana, seguem congestionado, formando uma fila quilométrica.

No palco principal ocorrerá a apresentação gospel, com Lukas Augustinho. O cantor famoso no meio, conhecido como a voz da nova geração de adoradores, possui mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

O show deve contar com os sucessos musicais do artista, como “O Escudo + Sou Um Milagre”, “Algo Novo”, “Fazer Morada e “Ouve o Meu Clamor”. O pré-show fica por conta da Nova Aliança Church e Miload/Dime Passos.

Na programação da maior feira agropecuária e de entretenimento do Estado, ainda devem acontecer apresentações com Diego Ferreira, Luziene Lucena e Genivas Prado e Banda, no Palco Sertanejo, Yvana e Ygor Pacífico, Mario Portuga e Banda Maria Joana, no Palco Culturarte.

Acompanhe todas os acontecimentos da Expoacre 2023, com a maior transmissão no Ac24horas e Ecos da Notícia, a partir das 20h.