Prefeitura de Rio Branco realiza ações educativas em Saúde na Expoacre 2023

Como acontece todos os anos, a Prefeitura de Rio Branco se faz presente na Feira Agropecuária do Estado também prestando serviços na área da Saúde aos visitantes do Parque de Exposições durante os dias de realização do evento.

Na Expoacre 2023, os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão instalados em um stand onde estão sendo realizadas ações educativas com orientação sobre prevenção a doenças, por meio de folders, e a distribuição de preservativos masculinos e femininos.

A secretária da pasta, Sheila Andrade, avaliou como positivos os resultados nos dois primeiros dias de visitações ao stand.

“Recebemos diversas visitas e além do trabalho educativo e orientações em saúde, realizamos demonstração de Práticas Integrativas e Complementares, além de emissão de cartão do SUS. Salientamos que a Saúde municipal irá permanecer até último dia de exposição”, informou.

Já o prefeito Tião Bocalom, ao ver de perto os serviços manifestou satisfação com o atendimento prestado à população que passava pelo espaço.

“Sem dúvidas está sendo muito positivo os serviços aqui ofertados pela Secretaria de Saúde realmente excelente. Acredito que os visitantes saem satisfeitos”, avaliou.

