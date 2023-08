Polícia Militar prende três pessoas, apreende arma, munições e drogas no Belo Jardim

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) conduziu a delegacia três pessoas, na manhã desta segunda-feira, 31, flagradas com uma arma de fogo, munições e drogas, em uma residência no bairro Belo Jardim I.

Os militares patrulhavam pelo bairro quando o COPOM repassou uma denúncia de um possível ponto de venda de entorpecentes nas redondezas. No local indicado, um indivíduo se identificou como proprietário do imóvel e afirmou estar sozinho, no entanto os policiais flagraram quando um outro homem arremessou uma sacola com uma arma de fogo de fabricação artesanal, dezenas de munições e um pacote de entorpecentes.

Na casa havia também uma adolescente de 16 anos, que foi conduzida à Delegacia de Flagrantes, junto com os homens, para esclarecimentos.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC