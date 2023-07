Litro do óleo diesel S10 do Acre é o mais caro do Brasil, diz ANP

O preço médio do litro do óleo diesel S10 chegou a R$ 5,91 nesta 3ª semana de julho no Acre, valor mais alto do país para esse combustível. O gás de cozinha, apesar da forte redução verificada nos últimos meses, está entre os cinco mais caros do País .

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atualizados nesta sexta-feira (21) a partir de levantamento em postos de combustíveis País afora.

Segundo esse levantamento, o litro do etanol está custando R$4,72 em seu valor médio. A gasolina aditivada custa R$6,30 e a comum, R$6,26, fazendo com que o Acre permaneça em segundo lugar no ranking da gasolina mais cara do País, perdendo apenas para o Amazonas.