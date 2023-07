Peão de fazenda é acusado de matar esposa no ramal Barro Vermelho, em Rio Branco

Uma mulher identificada apenas como Lauane, que teria menos de 18 anos, foi morta pelo próprio esposo, Matheus, na tarde desta sexta-feira, 21, no Km 12 do ramal Barro Vermelho, zona rural de Rio Branco.

Informações repassadas pela polícia militar apontam que o casal estaria morando numa fazenda da localidade há cerca de 20 dias. Para a polícia, o companheiro da vítima, um peão de fazenda, é suspeito de ter matado a mulher.

Não foi encontrado nenhum documento da vítima no local, mas a mesma era conhecida pelo nome de Lauane e aparenta ser menor de idade.

Conhecidos disseram que ela morava em Nova Califórnia (RO) e chegou na fazenda na companhia de Matheus, principal suspeito do homicídio.

Matheus disse a outro funcionário da fazenda que havia matado a esposa e que estava indo embora. Um caseiro foi até a casa em que o casal morava e avistou a vítima caída em cima da cama.

Uma equipe do Samu foi ao local, mas já encontrou a mulher sem vida.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a perícia criminal e remover o corpo. Lá, encontraram um cartucho intacto não deflagrado, mas descartaram a possibilidade de disparos, já que trabalham com a hipótese de homicídio com perfurocortante. Somente após exame cadavérico é que será possível apontar o meio usado na morte da mulher.

Matheus teria fugido pelos fundos da fazenda, que sai no km 17 da estrada da Transacreana, onde mora seus pais.

Policiais da DHPP e da polícia militar fizeram rondas na região para tentar prender o suspeito, que deixou os documentos pessoais na fuga.