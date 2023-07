Carne é o vilão do aumento do custo da cesta básica no Acre

Para a Federação do Comércio do Acre, o custo da cesta básica apresentou aumento de 0,35% entre abril e julho de 2023 em Rio Branco. A conclusão se baseia em levantamento realizado conjuntamente com o Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac) e o resultado contrasta com a pesquisa da Secretaria de Estado do Planejamento, que viu queda no preço da cesta básica alimentar.

Para a base das informações, a Fecomércio e o Ifepac levaram em consideração a cotação de 15 produtos comercializados em três supermercados de Rio Branco e, em julho, o preço médio da cesta é de R$ 621,91.

Para o levantamento, os itens pesquisados representam a provisão alimentar de uma família de três pessoas adultas, ou de duas adultas e duas crianças, com renda média mensal de até R$ 2 mil.

A carne bovina ainda segue como item de maior peso na estrutura estabelecida para o cálculo da cesta, com preço médio de R$ 44,26; ressalta-se, no entanto, que o custo médio pode ser reduzido em até R$ 35,02 (5,63%) caso haja pesquisa do consumidor. Para se ter um dimensionamento exemplificado, o preço mais alto verificado é de R$ 668,70, enquanto que, o mais barato, de R$ 586,89.

Apesar de ter apresentado aumento, a conclusão é de que a variação no aumento, de 0,35%, aponta relativa estabilidade de preços sobre alguns produtos de relevância para comparação.

A pesquisa foi publicada no começo de julho.