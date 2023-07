Corpo de jovem de 19 anos é encontrado após se afogar no Rio Acre em Brasileia

O corpo do jovem identificado como João Gabriel dos Santos, de 19 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo, 9, cerca de 10 metros de profundidade no Rio Acre, em Brasileia.

Segundo informações, ele estaria se divertindo com os amigos no local conhecido como “Praia do Urubu”, no bairro Samaúma, quando teria tentado atravessar o rio nas proximidades de uma draga -uma balsa improvisada para puxar areia do rio-, e em certo momento teria mergulhado, não sendo mais visto.

Uma equipe de resgate dos bombeiros se deslocou até o local e iniciou as buscas com apoio de moradores.

O corpo de João Gabriel foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital acreana para realizar exames de praxe e depois liberado aos familiares.