Botafogo vence Grêmio e dispara na liderança do Brasileirão 2023

Parecia que o segundo tempo seria uma repetição da primeira etapa, com o Grêmio martelando. O time gaúcho teve mais uma boa chance logo aos quatro minutos. Após tabela com João Padro, Suárez ficou com o rebote e tentou encobrir Lucas Perri, mas acertou o travessão. O goleiro do Botafogo evitaria o gol dos donos da casa com duas grandes defesas aos 17, em finalizações de Suárez e Reinaldo. E também em outro chute de longa distância do uruguaio aos 28.

A partir daí, os visitantes cresceram na partida e foram letais no ataque. Aos 29, Bruno Alves perdeu a bola para Segovia na linha lateral, e Di Placido rolou para Eduardo chegar batendo de primeira para abrir o placar. O Grêmio sentiu o baque, e o Botafogo tomou conta do jogo. No fim, aos 42, Reinaldo errou um passe no meio, e a bola passou por Segovia e Marlon Freitas até chegar a Carlos Alberto para ele fazer o segundo e liquidar a partida.