Colombiana de 38 anos que mora no Acre faz ritual com álcool e tem 70% do corpo queimado

Uma colombiana identificada como Elizabeth Cadena, de 38 anos, que mora na Travessa Raimundo Neves, localizada no bairro do Paz, com seu marido, um venezuelano que não teve se nome identificado, teve 70% de seu corpo queimado na noite desse sábado (8), em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, ela estava no banheiro tomando banho e realizando ato cultural seu, passando álcool no corpo para eliminar coisas ruins e tocando fogo em uma roupa que, segundo ela trazia coisas negativas, quando acabou sendo atingida com as chamas e teve 70% do corpo queimado.

Ela estaria com o corpo ainda molhado com álcool quando acendeu um isqueiro e acabou queimando seu corpo.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para fazer os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Elizabeth foi foi levada às pressas ao Centro-Cirúrgico, onde passou por uma limpeza e retirada de peles mortas.