Ciclone que atingirá o Sul deve ser mais intenso que o mês passado,diz Defesa Civil

A região Sul do Brasil será atingida por mais um ciclone extratropical nesta quarta-feira, 12, deixando, principalmente, a região metropolitana do Rio Grande do Sul em alerta. Isto porque, de acordo com o Ministério da Integração Nacional, o fenômeno deve ter mais ênfase na região e os ventos devem ser iguais ou superiores aos que atingiram o estado gaúcho em junho, podendo chegar a 110 km/h. As informações foram divulgadas durante uma entrevista coletiva da pasta, nesta terça-feira, 11. Segundo a meteorologista Marcia Seabra, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mais áreas devem ser atingidas. “Os ventos devem serão tão fortes quanto aqueles. O que a gente tem de diferente é que neste teremos mais áreas atingidas. No anterior tivemos a concentração na região metropolitana de Porto Alegre, mas esse aqui a área é maior e as rajadas devem chegar a Santa Catarina e ao Paraná”, comentou a meteorologista.

Segundo a Defesa Civil Nacional, o fenômeno começara a se formar na madrugada desta quarta-feira entre o Paraguai e a Argentina, e deverá atingir o Brasil no período da tarde. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem enfrentar fortes chuvas, além dos ventos intensos, que poderão atingir o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porém, nestas áreas, os ventos deverão ser de menor intensidade. Após a passagem do ciclone extratropical, as temperaturas devem cair. Há possibilidade dos termômetros registrarem temperaturas negativas na serra gaúcha e catarinense. Também pode ocorrer geada no sul e na na Serra da Mantiqueira em São Paulo e em Minas Gerais.

Fonte: Jovem Pan News