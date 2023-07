 Athletico-PR e Flamengo entram em campo pela Copa do Brasil

O comandante atleticano tem dúvidas na escalação e no sistema tático. Na lateral-direita, Madson e Khellven disputam a posição. Na esquerda, Crhistian pode ser improvisado no lugar de Lucas Esquivel. Já na formação, Carvalho cogita tirar um zagueiro para a entrada de um meio-campista e sair do 3-4-3 para o 4-4-2, mas é uma hipótese pequena apesar de treinada. A baixa entre os relacionados é o meia Alex Santana, vetado com dores no pé.

Escalação provável: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven (Madson), Fernandinho, Erick e Christian (Lucas Esquivel); Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque.

Quem está fora: Fernando, Alex Santana e Rômulo (departamento médico).



Pendurados: Erick e Fernandinho.



Flamengo – técnico: Jorge Sampaoli



Gabigol é a grande novidade para a decisão. O camisa 10 ganhou a vaga de Pedro no comando de ataque. O time também terá as voltas de Arrascaeta e Everton Ribeiro, que foram poupados contra o Palmeiras. A zaga continuará sob responsabilidade de David Luiz e Fabrício Bruno mesmo com Léo Pereira entre os relacionados.