Belo x Denilson: entenda como surgiu dívida de R$ 7 milhões entre os ex-parceiros

A batalha judicial entre o cantor Belo e o comentarista esportivo Denilson movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (12), após a notícia que o marido de Gracyanne Barbosa teria quitado a dívida de R$ 7 milhões. O ex-jogador usou suas redes sociais para negar que o processo tenha se encerrado e afirmou “que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução” para o caso, que tem mais de 20 anos.

Por que existe a dívida?

Segundo o portal “UOL”, a dívida teve origem em 1999, quando o então jogador comprou os direitos da banda de pagode Soweto, da qual Belo era vocalista, por aproximadamente R$ 1 milhão. Em 2000, o cantor deixou o grupo para seguir carreira solo e Denilson abriu um processo, alegando quebra de contrato.

Em 2004, a Justiça deu vitória para Denilson e condenou Belo a pagar R$ 388 mil na época. O cantor, por sua vez, nunca reconheceu o comentarista como dono dos direitos do Soweto e por isso nunca quitou a dívida. Com a adição de correções monetárias, o valor ultrapassa a casa dos R$ 7 milhões.

Penhoras e polêmicas

Em 2017, para garantir o pagamento da dívida, Denilson entrou com uma ação na Justiça de São Paulo e conquistou o bloqueio e penhora do cachê de um show que Belo iria receber para abater a dívida, que na época era de R$ 4,7 milhões, ainda segundo o “UOL”.

Outros valores penhorados pelo ex-jogador foram pagamentos que Belo recebeu de algumas emissoras de televisão.

No mesmo ano, Belo tentou reverter o cenário e entrou com um pedido de indenização por danos morais contra Denilson. De acordo com o jornal “Extra”, na ação, o cantor alegou que se sentiu “humilhado, constrangido e incomodado” com uma cobrança feita pelo ex-jogador em rede social.

Na ocasião, o pagodeiro Thiaguinho fez uma publicação em homenagem ao cantor, e Denilson comentou: “Só falta aprender a pagar quem ele deve”. O pedido de indenização foi negado.

Quatro anos depois, em 2021, a Justiça determinou que as empresas responsáveis pela organização e distribuição de ingressos de shows do Belo deveriam repassar o valor em juízo para abatimento da dívida, segundo informações do “UOL”.

Em 2023, segundo o portal, a Ticket 360, responsável pelos ingressos de um show que o cantor faria em São Paulo, afirmou à Justiça que não repassou cerca de R$ 280 mil, pois Belo teria pedido o pagamento antecipado. A empresa acusou o cantor de burlar o sistema judiciário para não ter o valor penhorado.

Outro pedido de penhora ocorreu quando Belo participou do quadro “Dança dos Famosos”, na TV Globo.

O juiz Carlo Mazza Britto Melfi, da 5ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), acatou o pedido de Denilson e todo o valor destinado ao cantor no programa foi repassado para o abatimento da dívida.

“Fica desde logo deferido o levantamento em prol do autor [Denilson]. Novas manifestações protelatórias poderão ensejar a aplicação da penalidade pelo ato atentatório á dignidade da Justiça. A nomeação de contador para elaboração dos cálculos será feita após o cumprimento do quanto acima determinado”, diz a decisão judicial.

A CNN entrou em contato com as assessorias de Denilson e Belo e aguarda resposta.