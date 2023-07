A Copa do Brasil é encarada como “um respiro” para o Bahia, em má fase no Brasileiro e na beira da zona de rebaixamento. Invicto no mata-mata, o Esquadrão busca um bom resultado que não só aliviaria a pressão sobre o técnico Renato Paiva, como também faria a equipe alcançar uma feito inédito, avançando pela primeira vez às semifinais da Copa do Brasil.

Onde assistir: O Sportv transmite a partida para todo o Brasil.



Tempo real: o ge acompanha a partida lance a lance (clique aqui).



Escalações prováveis



Grêmio – técnico: Renato Portaluppi