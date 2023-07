Assaltante que causou acidente envolvendo viatura da Polícia Militar é condenado em Rio Branco

O jovem Rodrigo Gomes de Mesquita, de 21 anos, que no Natal de 2022 causou um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar, que caiu em um córrego no bairro da Floresta, em Rio Branco, em perseguição, foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por assalto continuado.

A decisão é do Juiz da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco. Como é primário e foi absolvido de um terceiro assalto e do crime de corrupção de menores, foi beneficiado pelo regime semiaberto, devendo ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Nas primeiras horas da manhã do dia 25 de dezembro do ano passado, Rodrigo Mesquita e um adolescente de 16 anos estavam armados e transitavam numa motocicleta quando teriam praticado três assaltos nos bairros João Eduardo, Bahia e Aeroporto Velho. Em um deles, chegaram a render uma mulher e ameaçar os filhos menores para roubar um celular.

Estavam dispostos a praticar novos crimes, quando se depararam com uma guarnição da Polícia Militar. Foi iniciada uma perseguição na Baixada do Sobral, que quase terminou em tragédia.

Os assaltantes entraram numa rua sem saída no bairro Floresta Sul e acabaram caindo em um córrego, provocando ferimentos e fraturas em um dos policiais. Os infratores que foram tocados pela viatura e também sofreram ferimentos foram presos em flagrante. Rodrigo Mesquita foi encaminhado ao presídio e no dia seguinte teve sua preventiva transformada em prisão domiciliar, para tratamento de saúde. A decisão judicial foi logo revogada e este voltou para o presídio.