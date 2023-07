Após ser agredida por segurança de novo craque da NBA, Britney quer desculpas

Após ser agredida na noite desta quarta-feira (5) por um segurança de Victor Wembanyama, a nova promessa da NBA, Britney Spears publicou uma nota no Twitter onde diz esperar um pedido de desculpas por parte de Wemby, seu segurança ou do San Antonio Spurs – time que draftou o ala-pivô francês.

No post, a cantora de 41 anos escreve que já vivenciou experiências traumáticas anteriormente e que não estava preparada para o que aconteceu:

“Eu reconheci um atleta no lobby do meu hotel enquanto estava indo jantar. Depois, eu fui para um restaurante em um hotel diferente e o vi novamente. Eu decidi abordá-lo e parabenizá-lo pelo seu sucesso”, escreve a “princesa do pop”.

“Havia muito barulho, então eu dei um tapinha no seu ombro para chamar a sua atenção. Estou ciente da declaração do jogador em que ele diz que ‘eu o agarrei por trás’, mas eu simplesmente o encostei. Então o seu segurança me deu um tapa no rosto sem olhar para trás, na frente de uma multidão. Quase me derrubando e derrubando o meu óculos do rosto”, ela escreve.

Ela continua a publicação dizendo que é comum estar cercada por fãs, mas que, nem por isso, os seus seguranças os agridem. Britney também diz que essa é uma história constrangedora a se compartilhar com o público, mas que isso é importante para dar um exemplo de como tratar todas as pessoas com respeito.

“A violência física está ocorrendo bastante neste mundo. Muitas vezes, a portas fechadas. Eu estou com todas as vítimas e o meu coração está com todos vocês. Ainda não recebi um pedido de desculpas do jogador, de seu segurança ou da organização. Eu espero que eles peçam…”, continua o post.

Por fim, Britney aproveita para agradecer o apoio que está recebendo e também à polícia de Las Vegas e aos detetives pelo amparo concedido – um boletim de ocorrência sobre a situação foi registrado.

Entenda o caso

Nesta quarta-feira (5), Britney Spears encontrou o atleta de basquete Victor Wembanyama, recém-draftado pelo San Antonio Spurs, em um restaurante de um hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ela decidiu chamar a sua atenção com um “tapinha no ombro”, mas, em resposta ao contato, o segurança do prospecto deu um tapa na cantora, fazendo com que o seu óculos fosse arremessado. Ela então voltou à mesa onde estava com o marido Sam Asghari e mais duas pessoas.

Ao reconhecer Britney, o segurança foi até ela se desculpar, dizendo “você sabe como é estar cercada por muitos fãs”. Antes mesmo de estrear na NBA, Wemby já é uma sensação e é considerado o melhor prospecto da liga desde Lebron James.

Apesar da retratação, a artista apresentou queixa à polícia e registrou um boletim de ocorrência.

.@vicw_32 on the situation last night involving Britney Spears pic.twitter.com/I0mHJvJzs4

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) July 6, 2023



Hoje, o ala-pivô comentou sobre a situação em uma entrevista. Ele afirmou que, na ocasião, estava no hall em meio a muitas pessoas e que uma delas estava lhe chamando, mas a orientação recebida era a de não parar para não formar uma multidão.

Britney teria então “o agarrado por trás”, mas Wemby diz não ter visto o que aconteceu depois. Ele continua a entrevista afirmando que o segurança a afastou, mas que não sabia a intensidade do ato e também não sabia de quem se tratava.

Na sequência, a artista publicou a nota em que conta a sua versão dos fatos e diz esperar o pedido de desculpas da outra parte.