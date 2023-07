Acreana fica fora do top 16 no Miss Brasil; estudante de jornalismo do RS ganha a coroa

A xapuriense Ludimila Souza, 21 anos, eleita Miss Universo Acre 2023, ficou fora do top 16 na primeira eliminação do Miss Universo Brasil, realizado na noite desse sábado, 8, em São Paulo.

Ludimila desfilou seu traje típico, produzido pelo Doutor da Borracha e pelo artista visual e gráfico, Tino Txai.

A acreana é estudante do curso de licenciatura em biologia no Instituto Federal do Acre (Ifac), campus de Xapuri, e essa foi primeira participação em concurso de beleza.

Quem levou a coroa no Miss Universo Brasil foi a estudante de jornalismo Maria Eduarda Brechane, 19 anos, Miss Rio Grande do Sul.

Ela vai representar o Brasil no Miss Universo 2023, que vai ser em El Salvador.

O segundo lugar ficou com a Miss Mato Grosso, Bárbara Reis. O terceiro lugar foi da Miss São Paulo, Vitória Brodt.

A primeira eliminatória formou um Top 16 com os seguintes estados: DF (Thayná Lima), PE (Maria Erivânia), CE (Beatriz Militão), RN (Giovanna Maria França), SC (Sasha Benner Bauer), AL (Ruth Raphaela), AP (Alessandra Barcellos), AM (Alice Casanova), MT (Bárbara Reis), RS (Maria Eduarda Brechane), PR (Mariana Becker), TO (Victória Guarda), SP (Vitória Brodt), GO (Renata Guerra), PA (Milena Gomes) e SE (Gabriela Botelho).