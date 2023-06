Vasco anuncia a contratação do zagueiro Maicon , segundo reforço do clube na janela

O Vasco anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Maicon, de 35 anos. O jogador que estava no Santos é o segundo reforço do clube na janela – o atacante Serginho foi anunciado na terça.

Maicon está no Rio de Janeiro desde semana passada e, na segunda-feira, esteve no Luso-Brasileiro para acompanhar a vitória sobre o Cuiabá, pela 12ª rodada do Brasileirão. Ele assinou contrato curto, válido até o fim da temporada.

Maicon fez apenas uma partida neste Campeonato Brasileiro, mas por opção técnica. Em toda temporada, esteve à disposição em praticamente todos os jogos e só ficou fora da lista de relacionados em quatro oportunidades. Além disso, ele vinha trabalhando com um preparador extra fora do clube.



O zagueiro tem passagens por clubes como Cruzeiro e São Paulo e viveu seu melhor momento no Morumbi, entre 2016 e 2017. Ele também jogou fora do país , foi ídolo no Porto por cinco anos e defendeu Galatasaray e Al Nasar. Estava no Santos desde 2022.

