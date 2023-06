Preso em hospital, Roberto Jefferson passa por exames e continua sem previsão de alta

O ex-deputado federal Roberto Jefferson segue internado no hospital particular Samaritano Botafogo, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. No início deste mês, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência de Jefferson do presídio de Bangu 8 para a unidade de saúde. “Autorizo a sua saída imediata do estabelecimento prisional, tão somente para tratamento médico”, diz um trecho da decisão. O magistrado aceitou ao pedido da defesa do ex-deputado. Os advogados argumentaram que a penitenciária não oferecia as condições necessárias para tratamento médico. Isso porque o estado de saúde do ex-deputado se agravou após ele desmaiar e cair na cela da prisão. Agora, preso no hospital, Roberto Jefferson passa por uma bateria de exames, é assistido por uma equipe médica e continua sem previsão de alta. Na decisão de Moraes, o ex-deputado deve seguir medidas cautelares no hospital. São elas: “proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de sua esposa e advogados regularmente constituídos, observadas as regras hospitalares; proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados (“YouTube”, “Facebook”, “Instagram” e “Twitter”); proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial; e proibição de uso de celular, tablets, ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos de comunicação”, diz a decisão. Roberto Jefferson está preso desde outubro do ano passado e aguardava autorização judicial para fazer exames fora da prisão. De acordo com o laudo médico enviado no início de junho pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro ao STF, o ex-deputado tinha quadro depressivo, não se alimentava e havia perdido 16,5 quilos em sete meses. Desde o início do ano, Jefferson tem relatado a médicos e advogados que está deprimido e subnutrido.

Fonte: Jovem Pan