Chelsea encaminha contratação do atacante Ângelo, do Santos, por R$ 92 milhões

Uma das revelações mais badaladas do Santos nos últimos anos, o atacante Ângelo, 18, está perto de se transferir para o Chelsea-ING. Os dois clubes já estão em conversas adiantadas para concretizar a negociação, que vai girar em torno de 15 milhões de libras (cerca de R$ 92 milhões).

A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências.

Chelsea have agreed €15m fee for 2004 talented Brazilian striker Ângelo, here we go! 🔵🇧🇷 #CFC

Ângelo agreed personal terms on a deal until 2029. He’ll start pre season at Chelsea then possible loan.

ℹ️ Barça clause: they’ve 48h to match Chelsea bid — but they will NOT do it. pic.twitter.com/CtI4zLlcst

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023