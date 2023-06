Centenas de pessoas participam da abertura do Arraial Cultural na Gameleira, na capital

O primeiro dia do Arraial Cultural, promovido pelo governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), em Rio Branco, começou nesta terça-feira, 27, com muitas apresentações de bandas, quadrilhas, bingos e comidas típicas, na Gameleira.

A noite ficou marcada pelos concursos de rei e rainha mirim, casal caipira e rainha da diversidade, das quadrilhas juninas Treme Terra, Assanhados na Roça, Sassaricando na Roça, Manguaça, Explode Coração, Matutos da Roça, Malucos da Roça e Pega-Pega.

Os vencedores na categoria Casal Caipira, foram Eder Magalhães e Helen Sandra, da quadrilha Pega-Pega. O título de Casal Caipira Mirim foi conquistado por Bruno Araújo e Kemilly Vitória, da quadrilha Sassaricano na Roça. Bianca Lins, da quadrilha Malucos na Roça, foi campeã na categoria Rainha da Diversidade.

A cerimônia de abertura contou com a presença da governadora do Estado em exercício Mailza. “Realizar o Arraial Cultural é um compromisso do governo com a população, que atravessou o difícil período da pandemia. Além disso, temos no Arraial uma excelente oportunidade de fomentar a economia solidária, o que é muito importante para os nosso empreendedores”.

O diretor-presidente FEM, Minoru Kinpara, destacou que o primeiro lugar do concurso irá representar o estado em nível nacional no Pará: “Todas as quadrilhas juninas que estão participando já estão recebendo uma premiação e, ao final do concurso, haverá uma premiação de dez mil reais”.

O artista Bruno Melo, está na quadrilha Explode Coração desde 2018, já foi rei caipira e este ano participou do concurso de rainha da diversidade: “Este ano é de extrema importância, para mim, trazer novamente a diversidade, com um personagem que remete às cores do Pantanal”, disse.

Com o objetivo de realizar um arraial seguro e organizado, o evento transcorre em parcerias com as secretarias de Comunicação (Secom), de Saúde (Sesacre), de Obras Públicas (Seop), de Empreendedorismo e Turismo (Seet) e de Governo (Segov), além da Polícia Militar (PCAC), do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e outros órgãos.

Além disso, 60 barracas de comidas típicas estão funcionando no Arraial, para o público saborear pratos tradicionais da cultura acreana. Kellen Milena, mãe de duas filhas e natural de Rondonópolis (MS), mudou-se para o Acre há um ano e participa pela primeira vez do Arraial, degustando a culinária da região. “Achei bem interessante, uma festa muito bonita, com comidas típicas da região”, observou.

O Arraial Cultural continua até o domingo, 2, das 18 às 23h. Nesta quarta-feira, 28, se inicia o concurso estadual de Quadrilhas Juninas, as apresentações começam às 19 horas.

Foto: Chistian Raphael/FEM e Neto Lucena/Secom