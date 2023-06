Três pessoas ficam feridas em tripla colisão de carros na Capital

Uma colisão envolvendo três veículos deixou três pessoas feridas na tarde dessa quinta-feira, 28, na Avenida Sobral, em frente ao Ceasa de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a tripla colisão teria acontecido logo após a saída de um veículo modelo Argo, conduzido por Raimundo Figueiredo de Queiroz, 55 anos, que saiu do CEASA sem obedecer a sinalização de parada obrigatória.

Mikaelle do Nascimento, 30 anos, conduzia um veículo modelo Onix e segundo ela, tentou evitar a colisão, mas não conseguiu, batendo na lateral do veículo conduzido por Raimundo, que em seguida ainda colidiu com o veículo Polo, que trafegava sentido bairro-CEASA.

Com o impacto da batida entre os três veículos, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Foram socorridos o motorista Raimundo, uma passageira identificada como Raimunda Lima Dias, de 76 anos, e Juliana Alves Gomes, de 82 anos.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, nenhuma com ferimentos graves. A condutora Michelle permaneceu no local do acidente.

Policiais do Batalhão de Trânsito estiveram no local para fazer a sinalização do local e resguardar o trabalho da perícia. Segundo eles, na rotatória em que aconteceu o acidente, os três condutores teriam desrespeitado a sinalização de parada obrigatória que tem no local.