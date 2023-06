“Sinal verde para recuperar o tempo perdido”, diz Nicolau após aprovação do projeto de inovação da pesquisa

Os deputados estaduais abriram o caminho para o Acre retomar o crescimento em tecnologia. Na sessão desta quarta-feira (28), aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 77/2023 de inovação tecnológica, de autoria do Poder Executivo, elaborado para desenvolver, modernizar e avançar na captação de recursos para o setor.

Do texto original foram inseridas cinco emendas, propostas pelo relator Emerson Jarude (MDB). Uma delas, reduz de três para dois anos, o tempo de mandato dos conselheiros que irão integrar o órgão. Esse conselho, segundo o projeto, será responsável por administrar o sistema de inovação, produção, conhecimento e tecnologia, que terá a missão de implementar melhorais e estimular o setor de ecossistema tecnológico no Acre.

Autor da leitura do texto votado em plenário, o primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Júnior, disse que o projeto, sem desmerecer os demais apreciados na casa este ano, é um dos mais importantes votados pela atual legislatura, se levados em conta, o alcance e os avanços que o projeto vai ofertar no campo da tecnologia.

“Depois que o projeto deu entrada aqui na casa, nos debruçamos sobre ele e analisamos ponto a ponto. Aprovamos por unanimidade, e demos um sinal verde para o estado atuar e recuperar o tempo perdido em um dos setores cruciais para qualquer gestão que tem visão de futuro”, observou.

O secretário de Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanípal Mesquita, que acompanhou a votação, agradeceu o empenho dos parlamentares em votar uma matéria de tamanha relevância antes do recesso parlamentar, permitindo que o governo possa iniciar a composição do conselho e a busca por recursos financeiros para financiamento das pesquisas.