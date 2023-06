Férias de servidores da saúde são suspensas devido emergência por síndromes gripais

A Secretaria de Saúde do Acre publicou nesta terça-feira, 27, memorando circular comunicando da suspensão, a partir de 1º de julho, das concessões de férias a todos os servidores da pasta estadual por conta da emergência decretada no Acre devido os casos de síndromes gripais no estado.

Na última sexta-feira, 23, o governo do Acre publicou no Diário Oficial o decreto que declara situação de emergência pelos próximos 90 dias, em razão da superlotação das unidades estaduais de saúde, causada pelos surtos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Estão suspensas, inclusive, as férias já programadas no sistema da Sesacre até o prazo determinado pelo decreto. De acordo com o secretário Pedro Pascoal, a medida tem como finalidade garantir que os serviços imprescindíveis para o enfrentamento da situação tenham continuidade.

A Sesacre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, emitiu o Relatório Situacional de Doenças Respiratórias Agudas Acre n.° 02/2023, que descreve o aumento dos casos nas últimas quatro semanas epidemiológicas.

Entre os casos positivos, a prevalência é de 17,8% para influenza A, 6,9% para influenza B, 45,7% para o vírus sincicial respiratório, e 23,5% para o Sars-CoV-2 (covid-19). Observa-se que a SRAG se manifesta, em maior número, em crianças de 0 a 4 anos e idosos a partir dos 60 anos.

O decreto que dispõe sobre a declaração de situação de emergência em decorrência de surto de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave (SRAG), atribuiu à Sesacre a coordenação da atuação específica dos órgãos e entidades competentes para o enfrentamento à emergência.