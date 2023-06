Secretaria de Comunicação realiza cobertura completa do Arraial Cultural da Gameleira

O governo do Estado realiza mais um evento importante para o Acre, o tradicional Arraial Cultural. E, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), será produzida a cobertura da festa na Gameleira, em Rio Branco, que começou na terça-feira, 27, e vai até domingo, 2.

A Secom, que tem como principal objetivo realizar a cobertura das ações do governo do Acre, vem realizando transmissões desses eventos, para a população que não pode comparecer presencialmente, desde a posse do governador, Gladson Cameli, passando pelo Carnaval 2023 e pelo aniversário do Estado.

No Arraial Cultural, organizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a transmissão será realizada ao vivo todos os dias, exceto na quarta-feira, 28, no canal do YouTube Governo do Acre. As redes sociais do governo também trazem conteúdos do Arraial Cultural. Além disso, o site da Agência de Notícias do Acre será atualizado com as matérias e galerias de fotos do evento durante toda a programação.

Da equipe de cobertura do evento participam cinegrafistas, sonoplastas, social media, videomakers, repórteres, fotógrafos, jornalistas e publicitários. As rádios Aldeia e Difusora irão divulgar a programação durante o dia.

Haverá muitas apresentações de bandas, artistas, rodadas de bingos, danças e o tradicional concurso de quadrilhas juninas, com a participação de 12 grupos, da capital e do interior.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, destacou a importância da transmissão e cobertura do evento, que contempla todos municípios do Acre e o público que não estará presente: “Essa ação é muito importante, porque oferece visibilidade aos movimentos culturais e às ações do governo. Além disso, é uma festa que antecede a Expoacre 2023, que terá uma cobertura ainda maior”.