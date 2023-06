Polícia Militar apreende 6,5 quilos de super maconha e três acabam presos

Uma ação envolvendo uma guarnição da Polícia Militar, por meio do CHOQUE, neutralizou e apreendeu uma quantidade drogas e prendeu três indivíduos no bairro Vitória, rua Alvorada, na região do São Francisco, em Rio Branco. As prisões e apreensões ocorreu neste domingo, 18.

Segundo a PM, os militares faziam um patrulhamento de rotina na rua supracitada, que já é bastante conhecida pelo o intenso tráfico de drogas no local, quando avistaram uma mulher que recebia uma encomenda no portão da residência. Desconfiados, os policiais se aproximaram e flagraram Talita de Souza Lima, recebendo de Oséias do Nascimento Castro, uma embalagem contendo aproximadamente 20g de uma substância aparentando ser skunk.

Ao perceber a aproximação da viatura, Talita ainda tentou se desfazer do pacote e Oséias tentou se evadir do local, levando com ele um “Tijolo” de 1kg de skunk, que estava em uma de suas mãos, sendo alcançado pelos militares e preso.

Em continuidade nas buscas, constatou-se que o referido endereço era usado única e exclusivamente para a comercialização de entorpecentes. Nas buscas foi localizado um vaso preto e no interior deste tinha aproximadamente 1,200 kg de uma substância aparentando ser skunk em vários tipos de embalagens.

Além do “Tijolo” que estava com Oséias, foi localizado em uma geladeira velha mais dois “Tijolos” de uma substância aparentando também ser skunk, pesando aproximadamente um quilo cada um. Nos fundos da casa havia uma outra residência em construção que estava abandonada, e os policiais perceberam que o chão estava mexido e os militares solicitaram a presença da CPcães para dar apoio com a cachorra Safira.

Após alguns minutos de buscas, Safira localizou mais dois quilos de substâncias aparentando ser skunk, que estava enterrados na construção abandonada anexa a casa e mais 0,500g de drogas encontradas também enterradas ao lado do imóvel. Ainda no interior da residência, os policiais encontraram duas balanças de precisão, sendo uma pequena e uma grande, muitos materiais de insumos para embalar os entorpecentes.

Na casa estava uma mulher identificada por Aline de Lima Cruz, que seria a namorada de Oséias, e relatou aos policiais que estava comprando drogas para seu consumo pessoal. Oséias afirmou a polícia que a residência seria de um homem conhecido por William, e que ele não se encontrava no momento da ação. Já Talita, que é uma detenta monitorada relatou aos militares que estava comprando entorpecentes para usar, já que ela é usuária de drogas.

Diante dos fatos, o trio composto por Aline de Lima Cruz, Talita de Souza da Silva e Oséias do Nascimento Castro, foram algemados para resguardar a integridade física da equipe policial, e em seguida, foram presos em flagrante, e levados junto com o material apreendido para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde foram entregues as autoridades policiais de plantão.