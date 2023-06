Mulher de 46 anos sai do pagode de motocicleta Biz, colide contra poste de energia e morre

Na madrugada desta segunda-feira, 19, a motociclista Dejane Cunha de Araújo, de 46 anos, saiu de um pagode na estrada do Calafate e perde o controle da direção da motocicleta Biz de cor preta placa MZV-8517 e colidido de frente a um poste de energia. Com o Impacto, a vítima morreu instantaneamente.

Populares que passaram na hora do acidente teria chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas infelizmente quando o socorro chegou nada pode ser feito e apenas o óbito foi constatado.

O namorado da vítima esteve no local e falou que Dejane teria acabado de sair da mesma festa que ele estava e segundo o namorado a vítima não teria feito o consumo de bebida alcoólica.

Polícias do Batalhão de trânsito estiveram no local para sinalização do trânsito e isolamento da área para o trabalho da perícia. O corpo de Dejane foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML).