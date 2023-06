Discussão entre amigos termina com tentativa de homicídio em chácara da estrada do Quixadá

O jovem Hitalo Sotero Mourão da Silva, de 25 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio por parte de um amigo que não teve o seu nome divulgado até o momento. De acordo com relatos da própria vitima, ele teria sido convidado por esse amigo para ir até uma chácara que fica localizada no KM 10, da estrada do Quixadá. Já no local, uma bate-boca foi iniciado e o tal amigo teria sacado uma arma e descarregado em cima de Hitalo. Nenhum tiro pegou nele, mas como os tiros teria sido disparados de perto, os ouvidos do rapaz estouraram com o som do disparo.

De acordo com relatos, Hitalo teria corrido e pedido ajuda em uma casa próxima e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Quando a Polícia chegou a unidade de saúde, Hitalo já teria fugido, mas teria dito ao médicos e enfermeiros que se vingaria de quem atirou nele.