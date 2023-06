Matutos na Roça é a grande campeã do Circuito Junino

Neste domingo, 18, foi dia de premiação das campeãs do 15° Circuito Junino, que ocorreu no Quadrilhodrómo, no estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco. A Matutos na Roça foi a grande vencedora da competição e garantiu com todo seu brilho, coerência, garra e alegria o prêmio de R$ 8 mil e troféu.

O evento é realizado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e Liga das Quadrilhas, e contou com apresentações de sete grupos. Na última noite, pelo menos 5 mil pessoas estiveram reunidas nas arquibancadas para prestigiar a festa.

Com o corpo de cinco jurados que decidiram a melhor junina, foram avaliados os quesitos enquanto Coreografia, Figurino, Originalidade, Harmonia, Conjunto e Casamento Caipira. Além das ações individuais, como melhor marcador, animador, personagem destaque, noiva e noivo do casamento e de dança.

O restante do top ficou formado pela Pega-Pega, em segundo lugar, que levou para casa R$ 7 mil, Malucos na Roça, em terceiro, ganhando R$ 6 mil, Sassaricano na Roça, em quarto lugar, com R$ 5 mil e em quinto ficou assanhado na Roça, que conquistou R$ 4 mil.

Com o resultado, a Matutos na Roça, com o tema “Dê Vida a sua imaginação” e brincantes vestidos de bonecos, em representação à música “Flor do Mamulengo”, da banda Matruz Com Leite, se tornou Heptacampeã da competição.