Adolescente é ameaçada de ser jogar de ponte por bandidos

A passarela Joaquim Macedo, um dos pontos turísticos mais visitados da capital acreana, vem sendo tomada por bandidos que não dão sossego para as pessoas que ousam transitar pelo local.

Com isso, o número de visitantes caiu para quase zero e o número de assaltos, além de outros crimes, são registrados quase que diariamente.

Nesse final de semana, uma garota de 17 anos cruzava a passarela quando foi abordada por dois assaltantes, que a ameaçaram jogar no Rio Acre. Eles roubaram o celular da vítima.

As câmeras de monitoramento do Programa Rio Branco Mais Segura flagraram quando os acusados fugiram, o que facilitou a ação de policiais, que logo os prenderam. Um dos assaltantes tinha sido beneficiado com a progressão de pena há alguns dias e foi mandado de volta ao presídio.

O 1º Batalhão da Polícia Militar e outras forças de segurança passaram a dedicar uma atenção especial em toda região.

Além dos assaltantes, outra preocupação é a presença de dezenas de usuários de drogas, em sua grande maioria composta por moradores em situação de rua, que atuam como pedintes, e por vezes agem com violência.

A passarela que era usada por visitantes, principalmente como ponto de observação do Rio Acre, agora vive quase deserta, sendo dominada pelos marginais. Policiais do 1º BPM passaram a realizar abordagens em suspeitos pelo local.