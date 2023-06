CBF diz que contratação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira “está bem encaminhada”

Uma fonte ligada à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou à CNN que as negociações para que Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, comande a Seleção Brasileira a partir de 2024 estão “bem encaminhadas”.

O clube espanhol estaria ciente das conversas entre o treinador italiano e a CBF e tudo tem sido feito “no maior respeito”.

O contrato de Ancelotti com o Real Madrid se encerra em junho de 2024. A partir desta data, ele assumiria o cargo vago desde a saída de Tite após a Copa do Mundo do Catar.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, nunca escondeu que Carlo Ancelotti era seu nome de preferência para comandar a Seleção Brasileira no ciclo que visa a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Havia uma expectativa de que Ancelotti já iniciaria seu trabalho com a CBF agora, depois que o Real Madrid não venceu as principais competições que disputou na temporada 2022-23 — especialmente a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol, vencidos por Manchester City e Barcelona, respectivamente. Porém, o clube de Madri optou por bancar a permanência do técnico até o fim de seu contrato.

Ancelotti, de 64 anos, é um treinador multicampeão no futebol internacional. Ele conquistou quatro Ligas dos Campeões, duas pelo Milan e duas pelo Real Madrid. Além da Espanha e da Itália, o técnico foi campeão nacional também na França (PSG), Inglaterra (Chelsea) e Alemanha (Bayern de Munique).