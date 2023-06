Mãe pede e militares participam de aniversário de seis anos de criança que sonha em ser Policial

Na tarde desta sexta-feira, 16, a mãe do pequeno Enzo Gabriel que completava aniversário no mesmo dia, compareceu a Sede do 2° Batalhão da Policia Militar e fez um pedido para que os militares de plantão comparecessem a festinha e que sonha em ser Policial.

Dona Erivete explicou que o pequeno Enzo passou o dia todo empolgado pela realização do sonho e os policiais se deslocaram até o local com autorização do Copom para poder participar da comemoração que contou com bolo temático em homenagem a Polícia.