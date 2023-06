Polícia recupera motocicleta roubada no Praia do Amapá

Uma guarnição do 2° Batalhão PM recuperou uma motocicleta Honda Cg Titan 160 de cor vermelha, na tarde de sexta-feira, 18, no bairro Praia do Amapá. A ação exitosa aconteceu momentos depois do roubo.

Os militares realizavam patrulhamento quando foram abordados pela vítima que tinha sido roubado a poucos instantes. O homem contou que transitava com sua motocicleta quando o autor saiu de dentro de um veículo em posse de uma arma de fogo e, subtraiu sua motocicleta.

Por sorte, a equipe policial militar passava momentos depois, a vítima os chamou e contou o ocorrido e informou que seu veículo tinha rastreador, com base nas informações de localização os policiais chegaram até a motocicleta dentro de uma região de mata.

O autor quando avistou a viatura policial, tentou se evadir porém, foi impedido pelos militares, que com uso de força moderada imobilizaram e deram voz de prisão conduzindo vítima e autor para delegacia de flagrantes (defla) e a motocicleta para o depósito de veículos do Detran para providências posteriores.