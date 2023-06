Veículo atinge motocicleta na Avenida Nações Unidas e homem vai para no Pronto-Socorro

O motoboy Caio da Silva Viga, de 23 anos, foi parar no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta sexta-feira, 16, após um carro modelo Celta fazer uma conversão proibida e atingi-lo em cheio. O acidente aconteceu na Avenida Nações Unidas, com a rua José de Melo, no bairro Bosque.

A viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima desorientada ao PS.

O policiamento de trânsito foi acionado e a área foi isolada para os trabalhos de perícia. O motorista do carro continuou no local e prestou assistência ao motoboy.