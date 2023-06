Inscrições para o Casamento Coletivo do Calafate iniciam nesta terça-feira, 27

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) anuncia que a partir desta terça-feira, 27, estarão abertas as inscrições para o casamento coletivo, que será realizado na edição do Projeto Cidadão no Bairro Calafate, no dia 14 de julho.

Os interessados devem ir até o ônibus do Projeto Justiça Sobre Rodas, que estará estacionado para atendimentos na Praça Raimundo Melo, próximo a Igreja São Miguel.

Mas fiquem atentos, pois são apenas 100 vagas! Portanto, o ônibus ficará à disposição até o dia 30 de junho, ou até o preenchimento das vagas (se ocorrer antes da data).

O Casamento Coletivo é destinado, preferencialmente, aos casais com hipossuficiência financeira.

A realização do Casamento Coletivo do Projeto Cidadão tem a parceria e apoio da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Acre (Anoreg), Fundo Especial de Compensação (FECOM), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Governo do Estado do Acre, e 3º Tabelionado de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco.

Confira os documentos necessários:

Noivos solteiros: Certidão de Nascimento original* (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

Noivos divorciados: Certidão de Casamento original* com Averbação do Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

Noivos menores de idade (entre 16 a 18 anos incompletos): Certidão de Nascimento original* (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.

*As certidões devem estar atualizadas

Fonte: Agência TJ Acre