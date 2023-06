Homem é acusado de amarrar e abusar de criança que voltava da escola em Rio Branco

Uma menina que retornava da escola na tarde dessa segunda-feira, 26, na região do bairro Belo Jardim II, Segundo Distrito de Rio Branco, foi atacada por um homem sob ameaças de uma arma branca. Segundo a polícia, a vítima foi levada para uma casa abandonada.

Com a cabeça coberta por um pano e amarrada por pedaços de fios, a criança foi violentada. Integrantes do 2º Batalhão da Policia Militar foram acionados e fecharam o cerco, prendendo o acusado, que foi apresentado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM). A menina foi encaminhada para a Maternidade Bárbara Heliodora para tratamento especializado.

De acordo com os depoimentos de familiares da criança, no final da tarde ela saiu da escola na companhia de um irmão, e quando chegou em casa, como fazia todos os dias, foi para outra escola pegar uma irmã ainda menor. No meio do caminho, foi abordada pelo maníaco que a ameaçou com uma faca afirmando que a mataria caso gritasse ou esboçasse qualquer reação.

Indefesa, foi obrigada a acompanhar o suspeito até uma casa abandonada em local afastado, onde teve um pano colocado por sobre a cabeça e teve as mãos amarradas por um fio elétrico. Com dificuldades, a menina conseguiu chegar em casa, onde a família já estava aflita à sua procura. Devido a situação em que se encontrava, foi encaminhada à Maternidade Bárbara Heliodora.

Quando tomaram conhecimento do ocorrido, integrantes de várias guarnições do 2º Batalhão da Polícia Militar iniciaram as buscas e fizeram uma verdadeira varredura na região até prender um suspeito. Levado à presença da vítima, a mesma não teve dificuldade de reconhecê-lo. O homem foi apresentado na DEAM e autuado por estupro de vulnerável.