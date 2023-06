Faccionado que causava pânico com assaltos e extorsões é preso

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Roubos e Extorsões da Comarca de Rio Branco, o faccionado Hércules Borges de Oliveira, de 25 anos, foi preso na tarde dessa segunda-feira, 26, e deverá ser levado ao presídio colocar pânico aos moradores do Ramal São José, situado no bairro Belo Jardim.

De acordo com a polícia, o acusado assaltava, extorquia várias famílias, e, inclusive, expulsava algumas da região. Hercules agia em grupo.

Um dos crimes revoltou toda a comunidade quando comandou um assalto a um casal de idosos, cuja residência foi invadida por cinco homens armados, que permaneceram por mais de três horas no imóvel.

Os idosos foram torturados para dizer onde estava um certo dinheiro que, na verdade, nunca possuíram. Na fuga, levaram um celular, uma televisão e vários objetos do casal. Depois do assalto, as vítimas abandonaram a propriedade rural com medo de novos ataques.

Desde então investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) iniciaram as buscas e depois de várias tentativas conseguiram identificar o homem que coordenava todos os ataques, muitos dos quais terminou com a expulsão de moradores do Ramal São José e região. Diante das provas, o delegado responsável representou pela prisão preventiva de Hercules Borges de Oliveira, cujo mandado foi cumprido com sucesso.