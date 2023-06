Dupla tem prisão preventiva decretada por matar presidiário

A juíza plantonista na Vara de Plantão do Fórum Criminal de Rio Branco decretou nessa segunda-feira, 26, a prisão preventiva de André da Silva Moura, de 31 anos, e Diego de Oliveira Bonifácio, de 20 anos, que foram encaminhados ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde aguardarão o pronunciamento da justiça.

Os dois são acusados de matar o presidiário Waltemir Lima da Silva, de 33 anos, que era monitorado por tornozeleira eletrônica e foi assassinado com dois tiros na Cidade do Povo. Uma guarnição do GIRO da Policia Militar prendeu a dupla com duas armas de grosso calibre, sendo o flagrante lavrado na DEFLA.

Waltemir Lima gozava de liberdade vigiada há algum tempo e raramente saía de casa. Na noite do último domingo (25) estava em sua residência na Cidade do Povo, quando o imóvel foi invadido por cerca de cinco homens que o atingiram com vários disparos. Em estado grave, foi levado ao pronto-socorro, onde morreu de anemia aguda devido a hemorragia interna.

André e Diego confessaram a participação no crime e ainda levaram os policiais ao local onde haviam escondido um rifle calibre 44 e uma pistola Ponto 45, usadas na execução. A Polícia Civil agora terá 10 dias para concluir o inquérito.