Iapen recebe mais de 1000 pistolas Beretta e investimento fortalece sistema penitenciário

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) recebeu mais de mil e duzentas unidades da pistola Beretta APX, calibre 40, um armamento moderno que representa um valor de R$ 2,4 milhões. O investimento para fortalecer o aparelhamento do sistema penitenciário é proveniente do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), concedido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Os novos equipamentos irão contemplar mais de mil policiais penais do estado, que estarão munidos com armas de alta potência para garantir segurança nas atividades operacionais nas unidades prisionais.

Após o Departamento de Patrimônio registrar as armas, os equipamentos serão entregues para os policiais penais.

“O governo do Acre tem investido na Segurança Pública, e o Iapen trabalha para efetivar as boas práticas do sistema prisional. Além disso, a equipe administrativa continua empenhada e está feliz com as novas conquistas”, disse o presidente do Iapen, Glauber Feitoza.