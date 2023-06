Governo quer levar Campos Neto a comissão no Senado para explicar Selic a 13,75%

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, disse nesta sexta-feira, 23, que irá apresentar requerimento de convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para prestar esclarecimentos na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sobre a taxa de juros Selic. Na última quarta-feira, 21, o Conselho de Política Monetária (Copom), órgão vinculado ao BC, decidiu manter pela sétima vez consecutiva a Selic em 13,75%. Segundo Randolfe, a ideia é que Campos Neto explique “sobre as recentes decisões de política monetária adotadas pelo Banco Central”. Não foi informado se o senador irá protocolar o pedido ainda nesta sexta-feira.

Por mais uma vez, a decisão do Copom ganhou má repercussão entre os integrantes do governo. Da França, Lula criticou mais uma vez Campos Neto, dizendo que o presidente do BC “joga contra a economia brasileira”. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o país está “contratando um problema” futuro com a taxa de juros elevada. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também se pronunciou em entrevista coletiva convocada para criticar a manutenção da Selic. Ele disse haver grande impacto do ponto de vista fiscal, pois quase metade da dívida pública brasileira é “selicada”. “Não há oposição do governo ao Banco Central nem ao Copom. Agora, a crítica é importante. Qualquer instituição pública pode ser criticada”, disse.

Fonte: Jovem Pan